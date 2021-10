Paris INSTITUT DU MONDE ARABE île de France, Paris Les escales musicales INSTITUT DU MONDE ARABE Paris Catégories d’évènement: île de France

Les escales musicales INSTITUT DU MONDE ARABE, 20 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 20 octobre 2021

de 19h à 20h

Le mercredi 17 novembre 2021

de 19h à 20h

Le mercredi 15 décembre 2021

de 19h à 20h

Les escales musicales du musée ! Gratuit pour les – de 26 ans Cette saison, l’Institut du monde arabe et le musicien Qaïs Saadi vous invitent une fois par mois à une escale musicale nocturne d’une heure au musée de l’IMA qui sera exceptionnellement ouvert pour l’occasion. A chacune de ces rencontres nous accueillerons des musiciens issus d’une tradition musicale donnée (musiques d’Afrique de l’Ouest, musiques de la Corne de l’Afrique, musiques afro-cubaines, tango, musiques indiennes, flamenco, musiques actuelles, musiques électroniques, musiques baroques…) lesquels seront invités à partager, en compagnie de musiciens arabes, leur vision et leur interprétation des musiques du monde arabe. Ces escales musicales donneront à entendre l’extraordinaire inventivité avec laquelle des musiciens issus de diverses traditions musicales s’approprient les musiques du monde arabe et comment les musiciens arabes de leur côté remodèlent leur musique et en reformulent les codes pour accueillir un nouvel univers de sons, de rythmes et de formes. L’esthétique de ces rencontres entre pleinement en résonance avec les sublimes collections du musée qui sont elles-mêmes issues des différentes époques et sociétés où la civilisation arabo-musulmane a essaimé. 20 octobre : Les musiques arabes vues par les musiques d’Afrique de l’Ouest Pour ce deuxième rendez-vous des Escales musicales, les musiques Afrique de l’Ouest sont invitées à partager leur vision des chants mystiques du monde arabe. Un moment extatique en perspective ! En présence des musiciens : Qaïs Saadi – oud & chant, Chérif Soumano – kora, David Mirandon – percussions. 17 novembre : Les musiques arabes vues par les musiques électroniques Ce mois-ci, les Escales musicales font halte au pays enchanté des musiques électroniques lesquelles nous livreront, en compagnie d’un slameur arabe, une interprétation survoltée des musiques populaires du Liban. 15 décembre : Les musiques arabes vues par les musiques afro-cubaines Au cœur de l’hiver parisien, les musiques afro-cubaines insuffleront leur feu et leur passion aux musiques du monde arabe. Azúcar ! Animations -> Autre animation INSTITUT DU MONDE ARABE 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

