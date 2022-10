Les escales musicales d’Aurélie Samani, 24 mars 2023, .

Les escales musicales d’Aurélie Samani



2023-03-24 18:00:00 – 2023-03-24 20:00:00

EUR 0 0 Aurélie Samani revient pour des nouvelles escales musicales en Béarn, avec une idée originale : que diriez-vous de composer vous-même le menu de chaque séance ?

Mozart, Brahms ou encore Beethoven ? Aurélie vous propose une carte d’œuvres pour piano, et c’est vous qui composez le menu de chaque séance… Des moments de partage unique et sur-mesure en perspective ! De la convivialité, de l’échange et des découvertes : Aurélie aborde son métier de pianiste, sa passion et répond à toutes vos questions.

Cette rencontre musicale est ouverte à tout le monde, et se déguste en toute liberté : vous pouvez entrer et sortir à tout moment, discrètement, dans le respect de l’artiste et des autres spectateurs.

