Les escales musicales aultoises : Farangi

2022-08-07 – 2022-08-07 Concert exceptionnel d’ouverture, suivi d’un verre de bienvenue !

Renaud Garcia Fons (contrebasse à 5 cordes) & Claire Antonini (luths)

Savoureux mélange épicé entre jazz, musiques du monde et musique ancienne. Concert exceptionnel d’ouverture, suivi d’un verre de bienvenue !

