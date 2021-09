Les Escales Méditerranéennes: Zar Electrik – DA GOUM PROJEKT Boulodrome de l’Estaque, 18 septembre 2021, Marseille.

Boulodrome de l’Estaque, le samedi 18 septembre à 20:30

Samedi 18 septembre Boulodrome Mistral de l’Estaque 18h – 19h30 : Débats : les migrations en Méditerranée Chaque année, des milliers de migrants tentent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie, où l’on estime à 3000 le nombre de décès annuels. Qui sont ces nouveaux damnés de la mer Méditerranée qui périssent de manière dramatique par centaines en s’entassant sur des bateaux de fortune ? Les “solutions” notamment proposés par les Etats membres de l’UE sont-elles efficaces et à la hauteur des problèmes ? Sont-ils des immigrés venant chercher du travail en Europe ? Ou s’agit-il de réfugiés qui fuient la guerre ? Ou encore d’exilés fuyant la répression et la dictature ? Voire des exilés climatiques, menacés par l’avancée du désert. Comment les médias regardent-ils ce drame ? Pourquoi le regard est-il si différent de celui porté dans les années 70 sur les boat people, par exemple ? Mais existent-ils aussi des raisons économiques à ces migrations ? Quelle est l’incidence des accords économiques de l’Union européenne avec les pays en développement sur ces migrations ? Comment se passe le sauvetage en Mer Méditerranée ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les ONG… ? Intervenants : Ahmed GALAÏ, Ligue tunisienne des droits de l’homme – Prix Nobel de la paix Jacques OULD AOUDIA, chercheur, vice-président de l’association Migrations & Développement Olivier KABA, Chef de projet migration à l’AFD Sophie BEAU co-fondatrice de SOS Méditerranée Animation : Jérémie MORFOISSE – Solidarité Laïque 18h – 22h30 : Expositions SOS MÉDITERRANÉE Exposition de photos réalisées entre 2016 et 2018 à bord de l’Aquarius, navire humanitaire affrété par SOS MEDITERRANEE et Médecins sans Frontières. Cette exposition, conçue par SOS MEDITERRANEE, porte un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée centrale, à travers l’œil de photographes embarqués et les témoignages de rescapés recueillis à bord. Elle invite à prendre conscience de la nécessité vitale de mettre en place un dispositif de sauvetage et de débarquement adéquat en Méditerranée centrale. 20h30 – 23h : Concert – Zar Electrik – DA GOUM PROJEKT **ZAR ELECTRIK** Les transes envoûtantes de l’African Electro Quand la rencontre de deux activistes de la scène méditerranéenne aboutit au mariage entre les transes gnaouies, les boucles de la musiques subsaharienne et l’électro la plus ensorcelante, la célébration se fait forcément explosive. Sur les pistes de cet African techno, Anass Zine et Arthur Peneau, chanteursinstrumentistes au gumbri, à l’oud et à la kora electrique, embarquent Did Miosine aux machines pour un trip envoûtant aux confins du Maghreb. Derrières les voix enchanteresses ou rugissantes, l’appel à la danse se fait par les rythmes et les soubresauts ternaires baignés d’électro. Ça tourne jusqu’à s’étourdir, ça bouillonne et tourbillonne dans des transes infinies aux échos d’Orient et aux groove apatrides. **DA GOUM PROJEKT** La belle échappée du collectif world-jazz-reggae. Dans la grande famille des ensembles humanistes et métissés, Da Goum Projekt fait résonner sa fusion voyageuse avec une belle générosité. Il faut dire que ce septet sudiste aime croiser les origines et les langues, française, anglaise, italienne et même un dialecte tunisien. Et ce qui rend leur reggae-jazz-world remarquable, c’est cette capacité à élargir leur spectre artistique aux esthétiques nomades de Méditerranée à coups de guitare, saxo, violoncelle, clarinette, basse, percus, batterie et d’une myriade de voix. Internationalistes, celles-ci évoquent les thèmes de la liberté, des révolutions, de l’amour et de la rage face aux injustices mais elles transmettent surtout l’esprit festif d’une famille en route pour une grande épopée musicale.

Entrée libre

♫♫♫

Boulodrome de l’Estaque 110-120 plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:00:00