Les Escales Méditerranéennes: TIN’FA Centre Social Estaque Bassin de Séon, 14 septembre 2021, Marseille.

Les Escales Méditerranéennes: TIN’FA

Centre Social Estaque Bassin de Séon, le mardi 14 septembre à 21:00

La Ligue de l’Enseignement, Fédération des AIL, l’association Nuits Métis, Solidarité Laïque et la Mairie des 15/16 de Marseille se réunissent pour créer l’évènement “Les Escales Méditerranéennes”, quatre journées organisées sur le port de l’Estaque, pour repenser la Méditerranée… Une manifestation culturelle, festive et citoyenne. Des expositions, des débats, des projections et des concerts seront proposés au mois de septembre 2021. Retrouvez tout le programme sur : [https://laligue13.fr/…/1173-les-escales-mediterraneennes-2](https://laligue13.fr/…/1173-les-escales-mediterraneennes-2) MARDI 14 SEPTEMBRE Centre Social Estaque Bassin de Séon 18h – 20 h : Vernissage des expositions des organisations engagées dans le programme Jeunes des 2 Rives suivi d’un concert Exposition de photos et vidéos réalisées entre 2015 et 2020 par les jeunes inscrits dans le programme Jeunes des Deux Rives (J2R). Jeunes des 2 rives est un projet innovant d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale qui vise à renforcer le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes de France, du Maroc, de Tunisie et d’Algérie, particulièrement ceux qui subissent le plus les inégalités sociales et territoriales. J2R vise à produire des connaissances à transmettre aux acteurs jeunesse des 2 rives, portant sur les politiques publiques nationales et locales, et les pratiques d’ECSI. Soutenu par l’AFD, il est porté par Solidarité Laïque, et la Ligue de l’enseignement, Fédération des Bouches du Rhône en PACA. En présence de Nadia BOULAINSEUR, Maire des 15/16e arrondissements de Marseille Un buffet sera offert aux participants 21h00 – 22h30 : Concert **TIN’FA** – Passerelles enchantées en Méditerranée Chevauchant allègrement la Méditerranée, le Trio Tinfa tisse ses délicates passerelles sonores entre les rives avec des textes poétiques en arabe et en français, où s’entrelacent les rythmiques de derbouka les lignes mélodiques d’un accordéon chromatique traditionnel et celles d’un alto virtuose. Dans cette conversation au pied d’une dune, Martine Mounier Chouali, Violaine Sultan Valla et le multi-instrumentiste algérien Farid Chouali métissent des airs de classique aux musiques gnaouies et des échos de folk béarnais avec l’exaltation d’une czàrdàs hongroise ou le lyrisme d’un tango argentin. Un carrefour nomade où résonnent les thèmes immémoriaux de l’amour, du temps, du rapport de l’homme à la nature, à son enfance et à ses ancêtres. Une parenthèse enchantée hors du temps, sur l’écriture et le partage d’un commun méditerranéen…

Entrée libre

Centre Social Estaque Bassin de Séon 1 Rue Jean-Jacques Vernazza, 13016 Marseille Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône



