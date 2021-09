Les Escales Méditerranéennes: De la Crau / Piel Canela Boulodrome de l’Estaque, 17 septembre 2021, Marseille.

Vendredi 17 septembre Boulodrome Mistral de l’Estaque 18h– 19h30 : Débats : la Paix en Méditerranée Les pays du bassin Méditerranéen ont quasiment tous engagé des transitions citoyennes et démocratiques ces dix dernières années, sous les effets de sociétés civiles de plus en plus structurées et organisées. Les libertés publiques et les processus de dialogues civils avancent manifestement, avec plus ou moins de succès ici et là. Mais les évolutions démographiques, les recompositions géopolitiques et la compétition accrue pour l’accès aux ressources restent source de conflits, entraînant toujours plus de déplacés, de réfugiés et de circulation forcée des populations civiles : la guerre en Syrie, les chaos irakien et libyen, le conflit israelo-palestinien. Dans ce contexte, et à l’échelle de la méditerranée, quel peut et doit être le rôle des sociétés civiles des pays méditerranéens dans la promotion de la paix et la résolution des conflits ? L’Europe, doit-elle s’engager à faire de l’Union pour la Méditerranée un espace de paix, de sécurité, de prospérité pour 800 millions d’habitants et y voir, dans son travail, une priorité de long terme ? Intervenants : Ahmed GALAÏ, Ligue tunisienne des droits de l’homme – Prix Nobel de la paix Alain CANONNE, Délégué Général Solidarité Laïque Marc MERCIER, Président du Réseau Euromed France Animation : Samia FRAWES – Solidarité Laïque 18h – 22h30 : Exposition SOS MÉDITERRANÉE Exposition de photos réalisées entre 2016 et 2018 à bord de l’Aquarius, navire humanitaire affrété par SOS MEDITERRANEE et Médecins sans Frontières. Cette exposition, conçue par SOS MEDITERRANEE, porte un regard humain sur le drame qui se joue en Méditerranée centrale, à travers l’œil de photographes embarqués et les témoignages de rescapés recueillis à bord. Elle invite à prendre conscience de la nécessité vitale de mettre en place un dispositif de sauvetage et de débarquement adéquat en Méditerranée centrale. 20h30 : **De la CRAU** – Une transe poétique post-rock mâtinée de poésie moderne Après Gacha Empega et ses polyphonies provençales, Dupain et son electro rock occitan, Forabandit le trio acoustique occitano-turc-marseillais, Sam Karpienia invente avec Manu Reymond et Thomas Lippens une nouvelle épopée provençale, De la Crau. Le groupe travaille depuis 4 ans à un répertoire ancré dans la réalité d’une géographie provençale située entre Marseille, le pourtour de l’étang de Berre et la plaine industrialisée de la Crau, terre rocailleuse au charme rude et trapu. De la Crau défolklorise le provençal pour lui donner sa place dans le courant de la Sono Mondiale, courant musical fait d’hybridations entre local et global. 22h : Concert **Piel Canela** – La rumba flamenca inflammable Sous le soleil des rythmes latins, Piel Canela dore ses musiques avec une énergie virevoltante et contagieuse. Rumbas, cumbias, boléros et palos flamencos palpitent sous les doigts de ce sextet massaliote, cosmopolite et enjoué. A la proue de cette embarcation festive venue de Barcelona, du Venezuela ou de Colombia, la voix chaude d’Elizabeth Gomez, lumineuse cantaora hispano- colombienne, entraîne les publics dans l’atmosphère caliente des ports de Méditerranée ou d’Amérique du Sud. Les palmas et le cajon y crépitent, les cordes se tressent sans fin et les mélodies s’enflamment dans une rumba flamenca au caractère impétueux. Attention mescla inflammable ! A gozar !

