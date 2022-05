Les Escales Méditerranéennes #2 Boulodrome de l’Estaque Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les Escales Méditerranéennes #2 Boulodrome de l’Estaque, 20 mai 2022, Marseille. Les Escales Méditerranéennes #2

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à Boulodrome de l’Estaque

La Ligue de l’Enseignement, Fédération des AIL, l’association Nuits Métis, Solidarité Laïque et la Mairie des 15/16 de Marseille se réunissent pour créer l’évènement “Les Escales Méditerranéennes”, quatre journées organisées sur le port de l’Estaque, pour repenser la Méditerranée… Une manifestation culturelle, festive et citoyenne. EXPOSITIONS – DÉBATS – PROJECTION DOCUMENTAIRE – CONCERTS Au programme des concerts les 20 et 21 mai : AYWA Music, Les Dames de la Joliette, Deli Teli, Petit Tonnerre et la Batucada de la Famille géant !

Entrée libre

Boulodrome de l'Estaque 110-120 plage de l'Estaque, 13016 Marseille

2022-05-20T20:00:00 2022-05-20T23:30:00;2022-05-21T20:00:00 2022-05-21T23:30:00

