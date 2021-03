Gardanne Médiathèque Nelson Mandela - boulevard Paul Cézanne 13120 Gardanne Bouches-du-Rhône, Gardanne Les escales Ina à la Médiathèque Nelson Mandela à Gardanne : Stars de cinéma !… Médiathèque Nelson Mandela – boulevard Paul Cézanne 13120 Gardanne Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Médiathèque Nelson Mandela – boulevard Paul Cézanne 13120 Gardanne, le mercredi 10 mars à 15:00

Projection du documentaire Lino Ventura, la part intime

de Philippe Kohly 2019, 52 min, coproduction INA ET CFRT Productions Retraçant le parcours de l’homme et de l’acteur de légende dont Jean-Pierre Melville disait « qu’il pouvait tout jouer, et qu’il se l’interdisait », ce portrait intime explore avec délicatesse la patiente résilience de Lino, petit immigré italien blessé devenu icône du cinéma français.

de Philippe Kohly 2019, 52 min, coproduction INA ET CFRT Productions Retraçant le parcours de l'homme et de l'acteur de légende dont Jean-Pierre Melville disait « qu'il pouvait tout jouer, et qu'il se l'interdisait », ce portrait intime explore avec délicatesse la patiente résilience de Lino, petit immigré italien blessé devenu icône du cinéma français.

Secret, pudique et d'une loyauté absolue, l'inoubliable inspecteur Antoine Gallien de Garde à vue n'a cessé de vouloir être « un type bien », dans la vie comme au fil de ses trois décennies de filmographie. [Lino Venture, la part intime sur Madelen](https://madelen.ina.fr/programme/lino-ventura-la-part-intime)

