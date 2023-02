Les Escales Gourmandes : rencontre auteur Café-Librairie le Tagarin Binic-Étables-sur-Mer Catégories d’Évènement: Binic-Étables-sur-Mer

Cotes-d’Armor Autour des Prix Heather Dohollau (poésie) et Jacques Allano (roman), créés par » Lire à Saint-Brieuc ». Présentation par Mérédith le Dez. Soirée organisée avec le Festival les Escales de Binic. Réservation indispensable auprès de lesrendezvous.escalesgourmandes@gmail.com. lesrendezvous.escalesgourmandes@gmail.com Café-Librairie le Tagarin 15 Rue Pasteur Binic-Étables-sur-Mer

