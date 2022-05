Les Escales Estivales : Quartier Lébisey Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

A 17h30, le collectif Pr1mavez présentera son spectacle : Playground. Durée : 45 minutes. C’est un artiste : Miguel qui a inventé un système autonome avec le seul soutien du public. Rendez-vous chaque vendredi dans les quartiers, spectacles, cinémas de plein air… embarquez tout l’été à Hérouville pour les ESCALES ESTIVALES ! A 17h30, le collectif Pr1mavez… Rendez-vous chaque vendredi dans les quartiers, spectacles, cinémas de plein air… embarquez tout l’été à Hérouville pour les ESCALES ESTIVALES !

