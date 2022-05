Les Escales Estivales : Quartier du Val Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Les Escales Estivales : Quartier du Val Hérouville-Saint-Clair, 15 juillet 2022, Hérouville-Saint-Clair. Les Escales Estivales : Quartier du Val Hérouville-Saint-Clair

2022-07-15 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-15 18:30:00 18:30:00

Hérouville-Saint-Clair Calvados Rendez-vous chaque vendredi dans les quartiers, spectacles, cinémas de plein air… embarquez tout l’été à Hérouville pour les ESCALES ESTIVALES !

La Volonté des Cuisses est un spectacle proposé par le Collectif PourquoiPas.

C’est un spectacle tout public, qui a une durée de 50 minutes.

Un piano et quatre artistes de cirque seront présents.

A la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Il est l’heure mais quelque chose semble perturber le bon commencement du spectacle. Ils n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter la même histoire. Alors ça chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. C’est comme une fratrie ou une bande de copains, ça vit ! Rendez-vous chaque vendredi dans les quartiers, spectacles, cinémas de plein air… embarquez tout l’été à Hérouville pour les ESCALES ESTIVALES ! La Volonté des Cuisses est un spectacle… Rendez-vous chaque vendredi dans les quartiers, spectacles, cinémas de plein air… embarquez tout l’été à Hérouville pour les ESCALES ESTIVALES !

La Volonté des Cuisses est un spectacle proposé par le Collectif PourquoiPas.

C’est un spectacle tout public, qui a une durée de 50 minutes.

Un piano et quatre artistes de cirque seront présents.

A la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Il est l’heure mais quelque chose semble perturber le bon commencement du spectacle. Ils n’ont pas l’air d’être là pour nous raconter la même histoire. Alors ça chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. C’est comme une fratrie ou une bande de copains, ça vit ! Hérouville-Saint-Clair

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Hérouville-Saint-Clair Autres Lieu Hérouville-Saint-Clair Adresse Ville Hérouville-Saint-Clair lieuville Hérouville-Saint-Clair Departement Calvados

Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/herouville-saint-clair/

Les Escales Estivales : Quartier du Val Hérouville-Saint-Clair 2022-07-15 was last modified: by Les Escales Estivales : Quartier du Val Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair 15 juillet 2022 Calvados Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair Calvados