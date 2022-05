Les Escales Estivales : Quartier de la Grande Delle Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair

Les Escales Estivales : Quartier de la Grande Delle Hérouville-Saint-Clair, 26 août 2022, Hérouville-Saint-Clair.

2022-08-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-26 20:00:00 20:00:00

Hérouville-Saint-Clair Calvados Rendez-vous chaque vendredi dans les quartiers, spectacles, cinémas de plein air… embarquez tout l’été à Hérouville pour les ESCALES ESTIVALES !

La Compagnie Virage à 14h présentera au public en début d’après-midi son spectacle intitulé : le cri du vide , durée : 20 minutes.

