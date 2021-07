Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Les Escales Estivales : escale à Beauregard Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Plus d’informations à venir sur le site de la ville. Du 7 au 9 juillet de 10h à 18h30, au domaine de Beauregard, profitez de trois jours en famille avec une trentaine d’activités gratuites proposées : poney, accrobranche, kayak, jeux sportifs, conte, éveil… +33 2 31 45 33 11 https://www.herouville.net/ Du 7 au 9 juillet de 10h à 18h30, au domaine de Beauregard, profitez de trois jours en famille avec une trentaine d’activités gratuites proposées : poney, accrobranche, kayak, jeux sportifs, conte, éveil musical, découverte de la nature, voyage au cœur d’Ornavik…

Informations pratiques : Accès gratuitActivités sur inscription

