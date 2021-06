Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Calvados, Hérouville-Saint-Clair Les Escales Estivales : concert + ciné plein-air Hérouville-Saint-Clair Hérouville-Saint-Clair Catégories d’évènement: Calvados

Hérouville-Saint-Clair Calvados Hérouville-Saint-Clair Du 16 juillet au 27 août, tous les vendredis, dans 7 quartiers différents, les acteurs des escales estivales proposeront de nombreuses activités pour toutes les générations : ateliers, animations, activités sportives, jeux, musique… Le 30 juillet venez assister à un concert suivi d’une projection d’un film en plein-air.

+33 2 31 45 33 11 https://www.herouville.net/

Plus d’informations à venir sur le site de la ville. dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Quartier de la Haute Folie Parking du marché