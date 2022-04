Les escales du train de bois Cercy-la-Tour, 23 juillet 2022, Cercy-la-Tour.

Retrouvez sur les Rives du Morvan, au bord du Canal du Nivernais, le long train de bois lors d’escales festives dans plusieurs communes situées entre Cercy La Tour et Achun/ Chavance

Port de Cercy La Tour les 23 et 24 Juillet

Port de Châtillon en Bazois les 30 et 31 Juillet

+33 3 86 84 10 18

