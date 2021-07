Les Escales du Cargo: POMME + NOVEMBER ULTRA Théâtre antique d’Arles, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Arles.

Les Escales du Cargo: POMME + NOVEMBER ULTRA

Théâtre antique d’Arles, le jeudi 22 juillet à 21:00

POMME Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure compositrice interprète de 23 ans qui habite entre Paris et Montréal. A contre-courant, préférant les sons organiques, son écriture et sa proposition artistique n’en sont pas moins pleinement ancrées dans son époque. Son premier album « À peu près » sorti en octobre 2017, suite logique d’« En cavale » (2016), reçut l’honneur des critiques. Une tournée-fleuve de plus de 300 concerts permet au public de rencontrer la musicienne, mais aussi l’artiste, dans sa vérité pure… Ses albums « Les failles » et « Les failles cachées » , la mènent jusqu’aux Victoires de la Musique 2020 et 2021 où elle décroche consécutivement le prix de l’album révélation puis celui de l’Artiste Féminine de l’année. NOVEMBER ULTRA La nouvelle figure pop à la voix d’ange sera sur la scène des Escales 2021 en première partie de Pomme, pour une soirée 100% féminine. Elle lance sa carrière solo en 2018, après avoir démarrée comme chanteuse et songwriteuse du groupe indé Agua Roja. Elle divise son temps entre le studio, où elle travaille pour et avec d’autres artistes(Jaden Smith, Terrenoire, Kungs, Anna Majidson…) et sa chambre, où elle affine son style musical qu’elle qualifie elle-même de « bedroom pop ». C’est là qu’elle fabrique en grande partie son premier album. Résultat : 11 chansons comme un voyage à travers l’éventail musical de l’hispano-française bercée à la folk, à la copla espagnole, au r&b, et aux comédies musicales des années 60. Et c’est toute seule qu’elle crée son premier single, la berceuse DIY « soft&tender ».

A partir de 33,50€

♫♫♫

Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

