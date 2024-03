LES ESCALES DU CARGO: MASSILIA SOUND SYSTEM – RAOUL PETITE – ROCKETTE RECORDS Théâtre antique d’Arles Arles, dimanche 21 juillet 2024.

Retrouvez Massilia Sound System, Raoul Petite et Rockette Records pour une clôture électrique de la 20ième édition des Escales du Cargo !

Avant d’être un groupe scénique, Massilia Sound System est un sound system dans sa définition jamaïcaine : une sono, des platines pour jouer des disques de reggae et des DJs / Toasters (tchatcheurs) qui ambiancent la soirée. En 2022 et 2023, le groupe mythique marseillais réenregistre vingt de leurs plus grands classiques, choisis dans toute l’étendue de leur carrière, et enregistrent 4 titres inédits avec Manivette Records. À (re)découvrir aux Escales !

Après leur passage sur la scène du Cargo en décembre dernier, Raoul Petite revient aux Escales ! Raoul Petite ce sont 10 musiciens qui se déchaînent sur scène pour un show toujours plus chaud et bienfaisant depuis leurs 40 ans de tournées. Un mélange de groove et de rock’n’roll avec en trame de fond une satire de la société, toujours piquante et décalée!

Rockette Records, le nouveau label arlésien mené par Sinclair et Aïssa Malouk fête ses 1 an sur la scène du théâtre antique ! Une soirée inédite avec un show musique et vidéo regroupant les artistes du label, le collectif DJ et des surprises, le tout dans un joyeux bazar !

