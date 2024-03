LES ESCALES DU CARGO: EASTWOOD SYMPHONIC Théâtre antique d’Arles Arles, mardi 16 juillet 2024.

LES ESCALES DU CARGO: EASTWOOD SYMPHONIC ♫♫♫ Mardi 16 juillet, 20h00 Théâtre antique d’Arles De 50 à 75€

Début : 2024-07-16T20:00:00+02:00 – 2024-07-16T22:00:00+02:00

Les Escales du Cargo et PIAS vous présentent Eastwood Symphonic qui rejoint la programmation du festival !

Eastwood Symphonic, c’est l’hommage d’un fils, Kyle Eastwood, à son père, acteur, réalisateur et musicien. Kyle et son quintet s’accompagnent d’un orchestre symphonique, pour offrir une interprétation riche et émotionnelle des musiques de films de Clint Eastwood.

Théâtre antique d'Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur