Théâtre antique d’Arles, le vendredi 23 juillet à 21:00

CATHERINE RINGER CHANTE LES RITA MITSKOUKO Les Rita Mitsouko formaient le duo le plus singulier du rock français. Fondé en 1979 par Catherine Ringer et Fred Chichin, le groupe exhale un parfum de renouveau. Mélangeant humour, gravité, folie et dérision, ouverts à toutes les influences musicales, ils ont su traverser les années avec une grande aisance. “Marcia Baïla”, leur hymne latino-rock, a donné à ce duo son titre de noblesse auprès du grand public. Qui n’a jamais fredonné leur chansons ? Le Petit Train, Andy, C’est Comme Ca ou encore Les Histoires d’A… LAURA CAHEN Avec Une fille, Laura Cahen signe plus qu’un deuxième album. C’est un manifeste, une affirmation de sa personnalité artistique comme de sa sexualité. Ses 30 ans, tout juste fêtés, y sont sans doute pour quelque chose. Après un Nord explorant le passé, Une fille traduit le présent, revendique avec poésie l’identité homosexuelle et les convictions féministes. On le sait, l’intime est le terreau de l’universel, et, en se révélant comme elle le fait aujourd’hui, Laura Cahen parle à toutes et tous. Pour ce second disque, Laura a choisi de travailler avec le producteur émérite Dan Levy (The Do). Tous les deux ont façonné les chansons de l’album pendant le confinement, enfermés ensemble dans un château d’eau en Normandie. La sortie de l’album est prévue au printemps, le 07 mai 2021. Parmi ses influences, Beth Gibbons, Aldous Harding, Bertrand Belin, Lhasa, Kate Bush, Alain Souchon, Björk, PJ Harvey, Anne Sylvestre… L’électronique sied à merveille à l’écriture imagée, imprégnée d’un romantisme dix-neuvièmiste de Laura, et de son timbre révélé : « je cherchais une nouvelle manière d’envisager ma voix, d’aller à l’essentiel, de faire tomber les artifices, retirer les masques. » Laura envisage sa voix autrement, et elle n’a jamais aussi bien chanté.

A partir de 39,50€

Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



