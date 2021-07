Arles Théâtre antique d'Arles Arles, Bouches-du-Rhône Les Escales du Cargo: CAMILLE LALÀLIVE Théâtre antique d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Escales du Cargo: CAMILLE LALÀLIVE Théâtre antique d’Arles, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Arles. Les Escales du Cargo: CAMILLE LALÀLIVE

Théâtre antique d’Arles, le mercredi 21 juillet à 19:00

« Un LALÀ c’est quoi ? Ce n’est pas un spectacle. Ce n’est pas une chanson. C’est une expérience vibratoire collective. Un LALÀ, c’est chanter LALALA avec les mots qui sont LÀ et les gens qui sont LÀ Tous les humains sont les bienvenus. » Camille nous promet une réelle expérience humaine, de partage et de communion. Et quoi de mieux que le chant pour rapprocher les cœurs, tous en chœur. Le LALÀLIVE sera suivi d’un temps d’échange avec Camille.

A partir de 26,50€

♫♫♫ Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T19:00:00 2021-07-21T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre antique d'Arles Adresse Rue du Cloître, 13200 Arles Ville Arles lieuville Théâtre antique d'Arles Arles