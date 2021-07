Les Escales du Cargo: BON ENTENDEUR + SÉBASTIEN TELLIER + CRYSTAL MURRAY Théâtre antique d’Arles, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Arles.

Les Escales du Cargo: BON ENTENDEUR + SÉBASTIEN TELLIER + CRYSTAL MURRAY

Théâtre antique d’Arles, le samedi 24 juillet à 21:00

BON ENTENDEUR Si l’histoire est commune, le résultat est définitivement hors du commun ! Réunis par leur amitié et leur amour de la musique, trois jeunes garçons ont réussi le pari de se créer une place à part dans le paysage sonore français. Ainsi, la recette de Bon Entendeur sera celle du mariage entre électro et chanson française : à la clé, des titres hybrides qui dépassent rapidement les frontières. SÉBASTIEN TELLIER Six ans après la sortie de son dernier album “L’Aventura”, le génie iconique, iconoclaste de l’electro-pop française signe son grand retour ! Son clip perché de “A Ballet” est une ode extravagante à la vie domestique entre kitsch et majestueuse esthétique. Gants Mapa, costars blanc, lunettes de soleil… le dandy romantique des années 2000 exhale une voix vocodée au-dessus de notes de synthé lancinantes… La scène du Théâtre Antique se prêtera à merveille au nouveau ballet du maestro, père de la Ritournelle, Sexuality… et de nombreux titres définitifs. CRYSTAL MURRAY L’adage dit que le talent n’a pas d’âge, et c’est particulièrement vrai dans le cas de Crystal Murray dont le talent musical semble inné. Du haut de ses 19 ans, cette autrice-compositrice parisienne est déjà à l’origine d’un son novateur. La musique lui est venue naturellement, ayant toujours fait partie intégrante de sa vie. La fille d’une mère Franco-Espagnole et d’un jazzman Afro-Américain, elle a grandi dans une famille créative en écoutant un mélange de sons différents. « Ma mère la musique africaine, et écoute aussi beaucoup d’artistes Cubains », dit Crystal. « Mon père passait toujours John Coltrane, Marvin Gaye, Minnie Riperton, Stevie Wonder ». Ayant terminé ses études il y a peu, Crystal est toute à son travail, libre de se consacrer à la musique. Son premier EP, I Was Wrong, sorti au printemps 2020 démontre sa versatilité et son amour de la soul avec laquelle elle a grandi, mais aussi de la house et de la techno. Son nouveau single, “CREEPS” feat. Elheist (HOTEL ROOM DRAMA) sorti le 02 avril dernier nous invite à découvrir un peu plus son univers.

A partir de 36,50€

♫♫♫

Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T21:00:00 2021-07-24T23:59:00