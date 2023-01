Les Escales du Cargo Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône Crée en 2005 à l’occasion des 10 ans du Cargo de Nuit, le festival s’est désormais fait une place de choix parmi les évènements de l’été dans le grand sud. Concerts à ciel ouvert, cadre historique renversant et plateaux artistiques surprenants donnent une vraie singularité aux Escales. C’est dans le cadre magique du théâtre antique et des arènes d’Arles que le Cargo de Nuit fait escale chaque fin juillet et rassemble le meilleur des musiques actuelles. Un rendez-vous à ne pas manquer sous le ciel étoilé arlésien ! info@cargodenuit.com +33 4 90 49 55 99 http://www.cargodenuit.com/ Jardin d’été 2 Boulevard des Lices Arles

