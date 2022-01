Les Escales du Cargo Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles Bouches-du-Rhône Le Théâtre Antique, écrin à ciel ouvert, s’éveillera chaque été, pour vibrer au rythme du meilleur des musiques actuelles. La programmation, toujours plus exigeante et variée, promet de belles surprises !



Programme 2022 :

Le 20 juillet : Chilly Gonzales

