Les Escales du Cargo 2022: VIANNEY + Cats On Trees + Emma Peters

Arènes d’Arles, le jeudi 23 juin à 21:00

VIANNEY Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres, loin des scènes et des écrans… Le voici de retour avec « N’attendons pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent ! C’est avec impatience que Vianney rêve de renouer avec son public et l’énergie de la scène, la fougue des grandes salles… Dans les magnifiques arènes d’Arles le 23 juin prochain, son nouvel album promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux. Cats On Trees Nina au piano, Yohan à la batterie, voilà toute l’alchimie de Cats On Trees. Le duo français, remarqué en 2013 à la sortie de son premier album, n’a cessé de susciter l’enthousiasme. Aujourd’hui, ils signent un nouvel album produit par le célèbre Liam Howe (Adele, Lane del Rey…) et mixé par Mark « Spike » Stent (Ed Sheeran, Lady Gaga, Muse…), tous deux séduits par le talent des deux musiciens. Dans l’esprit de The Cardigans, Milky Chance ou encore Matt Simons, Cats on Trees défendent leur vision aussi magique que singulière de la pop Européenne actuelle. Emma Peters Repérée grâce au succès de sa chaine YouTube, Emma est déjà écoutée dans le monde entier — le remix de sa cover de Clandestina a dépassé les 50 millions de streams sur Spotify. Désormais elle compose ses propres morceaux avec la même fraicheur spontanée. Son premier EP sorti en septembre 2021 nous emporte : on éclate de rire, puis on sèche nos larmes, transporté par son vécu et ses rythmes. Ils sont nombreux et éclectiques – Bossa, hip hop, soul — peu importe : c’est la voix qui domine.

51,50 / 61,50€

Arènes d’Arles 1 Rond-Point des Arènes, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-23T21:00:00 2022-06-23T00:30:00