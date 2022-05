Les Escales du Cargo 2022: JULIETTE ARMANET + GUEST Théâtre antique d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Escales du Cargo 2022: JULIETTE ARMANET + GUEST Théâtre antique d’Arles, 21 juillet 2022, Arles. Les Escales du Cargo 2022: JULIETTE ARMANET + GUEST

Théâtre antique d’Arles, le jeudi 21 juillet à 21:00

Brûler le Feu C’est l’étincelle qui déclenche tout. Le beat disco, la note de piano, l’accord qui serre le cœur et s’empare des corps. La flamme qui embrase le deuxième album de Juliette Armanet. Ce nouvel album, Juliette l’a abordé comme un nouveau territoire : si son piano en reste le cœur battant, il s’habille désormais d’arrangements chauds et dansants. Juliette fait partie de ces jeunes artistes qui ont su faire le lien entre une variété chic et intemporelle et une musique pop assumée, de Michel Berger à Daft Punk, de Véronique Sanson à Dua Lipa. Sortez les briquets, les bûches, les brindilles, Feu à volonté : rendez-vous le 21 juillet 2022 au Théâtre Antique d’Arles pour brûler de mille feux avec Juliette !

42 / 38€

♫♫♫ Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-21T21:00:00 2022-07-21T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Théâtre antique d'Arles Adresse Rue du Cloître, 13200 Arles Ville Arles lieuville Théâtre antique d'Arles Arles Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre antique d'Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les Escales du Cargo 2022: JULIETTE ARMANET + GUEST Théâtre antique d’Arles 2022-07-21 was last modified: by Les Escales du Cargo 2022: JULIETTE ARMANET + GUEST Théâtre antique d’Arles Théâtre antique d'Arles 21 juillet 2022 Arles Théâtre antique d'Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône