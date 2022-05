Les Escales du Cargo 2022: IBRAHIM MAALOUF + SOFIANE PAMART Arènes d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Escales du Cargo 2022: IBRAHIM MAALOUF + SOFIANE PAMART

Arènes d'Arles, 25 juin 2022, Arles.

Arènes d’Arles, le samedi 25 juin à 21:00

IBRAHIM MAALOUF revient avec un spectacle inédit qui mêle les musiques urbaines à son identité résolument jazz. Une nouvelle fois là où on ne l’attend pas, le musicien pousse les portes du hip-hop et présentera le 25 juin un nouvel album inattendu ! Virtuose, prodige, surdoué, à 30 ans SOFIANE PAMART a déjà un parcours exceptionnel. Ce pianiste reconnu, sollicité par de nombreux artistes tels que SCH, Bon Entendeur, NTO… est à mi-chemin entre la grande musique de film et les récits d’aventures.

51,80 / 61,50€

Arènes d'Arles 1 Rond-Point des Arènes, 13200 Arles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T21:00:00 2022-06-25T23:59:00

