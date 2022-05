LES ESCALES DU CARGO 2022: CHILLY GONZALES Théâtre antique d’Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

LES ESCALES DU CARGO 2022: CHILLY GONZALES

Théâtre antique d'Arles, le mercredi 20 juillet à 22:00

Chilly Gonzales, l’iconoclaste pianiste canadien, reconnu pour son charisme et son humour, est de retour sur la route avec un tout nouveau spectacle. En 2022, la scène est un laboratoire ! Le programme débute par un récital des compositions de sa trilogie Solo Piano. Une fois que l’artiste et son public sont confortablement installés, la scène devient un laboratoire pour de nouveaux instruments, de nouvelles compositions, de nouvelles Masterclasses et de nouveaux arrangements d’anciens classiques. « Music is back » , mais Gonzo nous prévient : nous ne pourrons pas revenir en 2019. Ses concerts foncent vers l’avenir avec de nouvelles expériences de divertissement. A découvrir sur la scène du Théâtre antique pour notre plus grand plaisir !

42 / 38€

♫♫♫ Théâtre antique d’Arles Rue du Cloître, 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-20T22:00:00 2022-07-20T23:59:00

