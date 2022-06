LES ESCALES DU CANAL Toulouse, 1 juillet 2022, Toulouse.

LES ESCALES DU CANAL

Cette soirée est placée sous le signe de la convivialité avec le principe des repas partagés. Chacun amène son pique-nique ou achète à manger sur place auprès des food trucks présents. De grandes tablées seront installées afin de partager ce moment et de profiter des animations tout au long de la soirée.

Programme :

19h00 – Ouverture du site et animation musicale « Jane for tea » : Duo chanteuse-batteur de chansons pop teintées de jazz plein de charme et d’énergie.

20h – Verre de l’amitié offert

20h45 – spectacle déambulatoire poétique et magique. La Compagnie des Plasticiens volants évoquera l’épopée de ses compagnons pour venir à Toulouse en empruntant le canal du Midi !

21h30 – Soirée dansante Kalangatà. Un bal aux sonorités afro-latines qui vous embarquera dans un voyage ensoleillé, vivant et dansant !

Pour assister à cette soirée ouverte à tous, merci de bien vouloir effectuer une réservation car les places sont limitées.

Le premier week-end de juillet, le canal du Midi est en fête !

