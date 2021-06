Les Escales d’été 2021 : 10ème édition ! Mérignac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mérignac.

Les Escales d’été 2021 : 10ème édition !

du samedi 3 juillet au mardi 21 septembre à Mérignac

La programmation rassemble des propositions tout public et jeune public autour du théâtre de rue, de la musique, de la marionnette, de la danse, du cirque, du cinéma. En fil rouge, vous découvrirez également, tout au long de l’été, des portraits sonores de chacun des quartiers qui viendront révéler la ville à travers des ambiances et des paroles d’habitants. Désormais un rendez-vous incontournable de la vie culturelle Mérignacaise, les Escales vous proposent toujours des spectacles et des ateliers gratuits et accessibles à tous et qui mettent à l’honneur le spectacle vivant dans l’espace public. Programme de l’édition 2021 : —————————– ### Les spectacles du mois de juillet **Samedi 3 juillet ouverture** Drôle d’impression,Théâtre de rue et photographie Animaniversaire, Théâtre, comédie Bokalé Brass Band, Fanfare New Orléans Le Grand 49,9 Spectacle forain interactif de petite cylindrée Centre-ville **Vendredi 9 juillet** Billy Elliot, Ciné plein air Chemin Long **Samedi 10 juillet** Tambour Battant, Concert Beutre **Samedi 17 juillet** Le concert dont vous êtes l’auteur, Slam, Bourranville **Vendredi 23 juillet** Captain Fantastic Ciné plein air, Capeyron **Samedi 24 juillet** Ce qui m’est dû, Danse, théâtre, Les Eyquems **Samedi 31 juillet** Frigo opus 2, Clown, Burck ### Les spectacles du mois d’août **Mercredi 4 août** Am Stram Gram, Cirque, Centre-ville **Samedi 7 août** Timide, Théâtre récit, Beaudésert **Mercredi 11 août** Les péripéties de Jojo Golendrini, Marionnette, Centre-ville **Mercredi 11 et jeudi 12 août** Slow Park, Fête foraine pour escargots Centre-ville **Samedi 14 août** Le Grand Bancal, Cabaret, Arlac **Mercredi 18 août** Conservatoire de mécanique instrumentale, Spectacle musical, Centre-ville **Samedi 21 août clôture** One man pop/ Uppercut Danse hip hop, contemporaine L’énergie sur le divan, Conférence théâtralisée La Glacière T60 , Ciné concert spatial, Bourran ### Les ateliers Autour des spectacles, vous pourrez rencontrer les artistes du festival et de participer à des temps d’ateliers pour découvrir une pratique et s’immerger dans leurs univers artistiques. Les ateliers sont des moments de sensibilisation, conviviaux à partager seul, en famille ou entre amis. **Samedi 31 Juillet**, De 14h à 16h Domaine de Fantaisie Atelier d’initiation à la danse contemporaine en duo, Animé par la Débordante Compagnie **Mercredi 18 Août** de 15h30 à 16h15 et de 16h30 à 17h15 Parc du Vivier Exposition sonore interactive Animé par la Compagnie V.i.r.u.s **Mercredi 4 Août** de 14h à 16h Parc du Vivier Atelier d’initiation au cirque et travail scénique **Vendredi 20 Août et Samedi 21 Août** , de 10h à 12h sur les deux jours Salle de la Glacière Atelier de danse – Popping – Création chorégraphique Pour plus de détails et d’informations ————————————– Rendez-vous sur le site [[https://escales-ete.com/presentation-edition2021](https://escales-ete.com/presentation-edition2021)](https://escales-ete.com/presentation-edition2021) Vous pouvez aussi [télécharger le programme complet au format PDF](http://www.merignac.com/sites/default/files/21-248_programme_escales_%C3%A9t%C3%A9_2021-BD.pdf)

Entrée libre et gratuit

Les Escales d’Eté fêtent cette année ses 10 ans ! Cette édition anniversaire du festival aura lieu dans les dix quartiers de Mérignac.

