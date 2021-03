Les Escales de MusiKenSaire : concert spectacle jeune public Mr Ribouldingue, 11 avril 2021-11 avril 2021, Saint-Pierre-Église.

Les Escales de MusiKenSaire : concert spectacle jeune public Mr Ribouldingue 2021-04-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-04-11 17:00:00 17:00:00

Saint-Pierre-Église Manche Saint-Pierre-Église

3 ans après un premier opus salué par la critique, Monsieur Ribouldingue revient cette année avec un second Album et un nouveau spectacle festif et poétique… Toujours coiffé de son chapeau magique, ce troubadour, accompagné de ses potozico’s, transpose en chansons ce qui se passe dans la tête des bambins… Confortablement installé sur son nuage, il nous invite sur une balançoire accrochée à la lune, nous décrit ses angoisses d’écolier, ou nous confie ses premiers émois amoureux…

Musicalement, les arrangements nous offrent un subtil mélange de pop, de rock et de ballade folk. La mise en scène est drôle et malicieuse offrant un nouveau spectacle hautement interactif qui ravira petits et grands.

Les escales de MusiKenSaire ce sont les soirées concert organisées en réponse à l’annulation forcée du festival 2020. Belles occasions pour découvrir et apprécier des talents de Normandie.

contact@musikensaire.fr +33 2 33 54 39 10 https://musikensaire.fr/

