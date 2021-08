Les Escales de l’Oise Saint-Maximin, 18 septembre 2021, Saint-Maximin.

Les Escales de l’Oise 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin

ST MAXIMIN

Samedi 18 de 14h à 18h et dimanche 19 de 10h à 18h :

Dans le cadre des escales et des Journées Européennes du Patrimoine :

Un petit train

Animation de taille de pierre pour les enfants

Une vente et dédicace du livre de Mme Grimaldi sur l’archéologie de Saint-Maximin

Baptêmes en zodiacs

Dimanche 19 septembre :

10h30 une randonnée famille

12h un concert pique-nique

14h30 une balade contée pour les enfants suivie d’un atelier « fabrication d’instruments de musique»,

Sensibilisation au tri, à la biodiversité avec la présence du camion éco citoyen ACSO.

Stand ACSO AU5V RATP DEV présentant le nouveau réseau et les liaisons douces avec location de vélos.

dernière mise à jour : 2021-08-23 par