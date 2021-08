Saint-Leu-d'Esserent Saint-Leu-d'Esserent Oise, Saint-Leu-d'Esserent Les Escales de l’Oise Saint-Leu-d’Esserent Saint-Leu-d'Esserent Catégories d’évènement: Oise

Saint-Leu-d'Esserent

Les Escales de l’Oise Saint-Leu-d’Esserent, 18 septembre 2021, Saint-Leu-d'Esserent. Les Escales de l’Oise 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 23:00:00

Saint-Leu-d’Esserent Oise ST LEU D’ESSERENT

Samedi 18 septembre : Fête de la rivière Ecluse :

14h00-17h30

Visite guidée de l’écluse (Pass sanitaire obligatoire) 14h00-18h30

Initiation et/ou démonstration de Kayak Quai d’Amont :

14h30-19h00

Ateliers

Concours de pétanque

Tour en poney

Expositions Berges :

Promenade contée et musicale le long des berges> 15h30-16h00/16h30-17h00/ 17h30-18h00

Musiciens > 16h00-16h30/17h00-17h30/18h00-18h30

Jeux et manèges > 14H30-19H00 Quai d’Amont :

19h00-22h00

Guinguette avec Epicur’oise Animation musicale (voix/ accordéon) 22h00

Spectacle de Lasers Sensibilisation au tri, à la biodiversité avec la présence du camion éco citoyen ACSO.

Stand ACSO AU5V RATP DEV présentant le nouveau réseau et les liaisons douces avec location de vélos. Côté château. ST LEU D’ESSERENT

Catégories d'évènement: Oise, Saint-Leu-d'Esserent