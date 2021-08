Les Escales de l’Oise – Croisières commentées Creil, 15 septembre 2021, Creil.

Les Escales de l’Oise – Croisières commentées 2021-09-15 18:00:00 – 2021-09-15 19:00:00

Creil Oise Creil

MERCREDI 15 SEPTEMBRE – croisières commentées d’une durée de 1h environ – BATEAU MY LUCY

CROISIERE GRAND PUBLIC SUR RESERVATION

Trajet : ST LEU (ponton quai d’Amont) → vers CREIL (SANS passage de l’écluse) → retour ST LEU (ponton quai d’Amont)

Départ ST LEU : 18H00 – Retour ST LEU 19h00

Conditions :

Croisières gratuites sur réservation. Il est vivement conseillé de se présenter aux points d’embarquement 15 min avant l’heure de départ affiché

Bateaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos

Pass sanitaire obligatoire selon les conditions sanitaires en vigueur

L’embarquement sera effectué selon l’ordre d’arrivée et la capacité d’accueil. Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à subir des modifications. Creil Sud Oise Tourisme ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dû aux aléas de la navigation et de passage de l’écluse. Pour des raisons de sécurité, les bateliers se réservent le droit de changer d’itinéraire.

Creil Sud Oise Tourisme, les bateaux « le Signature » et « My Lucy » déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels embarqués à bord d’un des bateaux.

MERCREDI 15 SEPTEMBRE – croisières commentées d’une durée de 1h environ – BATEAU MY LUCY

CROISIERE GRAND PUBLIC SUR RESERVATION

Trajet : ST LEU (ponton quai d’Amont) → vers CREIL (SANS passage de l’écluse) → retour ST LEU (ponton quai d’Amont)

Départ ST LEU : 18H00 – Retour ST LEU 19h00

Conditions :

Croisières gratuites sur réservation. Il est vivement conseillé de se présenter aux points d’embarquement 15 min avant l’heure de départ affiché

Bateaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos

Pass sanitaire obligatoire selon les conditions sanitaires en vigueur

L’embarquement sera effectué selon l’ordre d’arrivée et la capacité d’accueil. Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à subir des modifications. Creil Sud Oise Tourisme ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dû aux aléas de la navigation et de passage de l’écluse. Pour des raisons de sécurité, les bateliers se réservent le droit de changer d’itinéraire.

Creil Sud Oise Tourisme, les bateaux « le Signature » et « My Lucy » déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels embarqués à bord d’un des bateaux.

+33 3 75 19 01 70 https://www.creilsudoise.fr/

MERCREDI 15 SEPTEMBRE – croisières commentées d’une durée de 1h environ – BATEAU MY LUCY

CROISIERE GRAND PUBLIC SUR RESERVATION

Trajet : ST LEU (ponton quai d’Amont) → vers CREIL (SANS passage de l’écluse) → retour ST LEU (ponton quai d’Amont)

Départ ST LEU : 18H00 – Retour ST LEU 19h00

Conditions :

Croisières gratuites sur réservation. Il est vivement conseillé de se présenter aux points d’embarquement 15 min avant l’heure de départ affiché

Bateaux non accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux vélos

Pass sanitaire obligatoire selon les conditions sanitaires en vigueur

L’embarquement sera effectué selon l’ordre d’arrivée et la capacité d’accueil. Ces horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être amenés à subir des modifications. Creil Sud Oise Tourisme ne pourra être tenu pour responsable en cas de retard dû aux aléas de la navigation et de passage de l’écluse. Pour des raisons de sécurité, les bateliers se réservent le droit de changer d’itinéraire.

Creil Sud Oise Tourisme, les bateaux « le Signature » et « My Lucy » déclinent toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, susceptibles d’atteindre les effets, objets ou matériels embarqués à bord d’un des bateaux.

creil sud oise

dernière mise à jour : 2021-08-23 par