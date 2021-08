Les Escales de l’Oise Creil, 12 septembre 2021, Creil.

Les Escales de l’Oise 2021-09-12 – 2021-09-12

Creil Oise

Les Escales de l’Oise auront lieu du 12 au 19 septembre 2021 sur les berges de l’Oise.

Découvrez les berges de Villers-Saint-Paul | Nogent-sur-Oise | Creil | Montataire | Saint-Leu d’Esserent | Saint-Maximin.

Des ANIMATIONS sur 14 km de berges !

Expositions , Spectacles , Ateliers , Navettes fluviales, Calèches,

Randonnées, Découvertes…

Dimanche 12 septembre :

– Ile Saint Maurice : Fête des associations

– Rive droite : Inauguration de l’esplanade entre l’école D. Mitterrand et l’Ec’eau Port.

– Inauguration de l’Ec’Eau port, symbole de la reconquête d’une friche et des berges

– Développement d’un circuit via les animations et les installations entre la fête des associations et les berges de l’Oise.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :

sur Creil :

– Journées du Patrimoine dans le cadre des Escales.

(programme détaillé à venir)

sur Saint-Leu d’Esserent :

– Fête de la rivière (Samedi 18 septembre ) sur les berges de l’Oise

– Journées européennes du Patrimoine (Dimanche 19 septembre 2021) autour de l’abbatiale et de la mairie. (programme détaillé à venir)

sur Saint-Maximin :

– Petit train et animations

– Taille de pierre pour les enfants (Samedi 18 septembre)

Randonnée famille et balade contée pour les enfants suivie d’un atelier « fabrication d’instruments de musique » ; Concert pique-nique. (Dimanche 19 septembre) (Programme détaillé à venir)

Organisation de navettes fluviales gratuites entre Villers Saint Paul, Creil et Saint Leu d’Esserent (Stands d’information à chaque lieu d’embarquement)

Promenade sur près de 14 km, déambulation rive droite et rive gauche de Villers-Saint-Paul, en passant par Nogent-sur-Oise, Creil, Montataire, jusqu’à Saint-Leu d’Esserent, rive droite et Saint-Maximin en remontant jusqu’à Creil.

+33 3 75 19 01 70 https://www.creilsudoise.fr/

creil sud oise

dernière mise à jour : 2021-08-02 par