Cotes-d’Armor Binic-Étables-sur-Mer Faisons une pause, une escale, arrêtons-nous un peu dans un port, et partons à la rencontre d’autres vies que la nôtre. Ensemble, lecteurs et lectrices de tous âges, simples curieux ou passionnés, faisons une Escale à Binic, les 24 (journée scolaire), 25 et 26 mars 2023, le temps d’un week-end pour découvrir la 12e édition du festival de littératures vagabondes !

Les rendez-vous proposés durant les deux jours du festival de littératures vagabondes – dédicaces, lectures, rencontres singulières, regards croisés, spectacles, tables rondes, tribune libre – offrent de belles occasions de se plonger dans l’univers des auteurs et autrices et d’échanger avec eux. LES AUTEURS ET AUTRICES INVITE.ES

ROMAN

Dima Abdallah, Maylis Besserie,

Luc Blanvillain, Robert Blondel,

Antoine Choplin, Olivier Dorchamps,

Alain Emery, Emmanuelle Favier,

David Foenkinos (samedi), Hélène Gestern,

Victor Jestin, Léna Paul-Le Garrec,

Gilles Marchand, Laurent Mauvignier,

Lili Nyssen, Patrick Pécherot,

Laura Poggioli, Alain Rémond,

, Akli Tadjer, Tanguy Viel. THÉATRE

Ferdinand Barbet ESSAI

Gildas Chasseboeuf

Alain Lozac’h,

Florence Naugrette.

Alice Zeniter (dimanche) JEUNESSE

Frédéric Clément, Charlotte Erlih,

Johan Heliot, Taï-Marc Le Thanh,

Nicolas Michel, Catherine Pallaro.

POÉSIE

Anouk Delabroy-Allard,

Pauline Delabroy- Allard,

Mérédith Le Dez,

Camille Loivier, Milène Tournier.

BANDE DESSINÉE – DESSIN

Edmond Baudoin, Briac,

Tanguy Dohollau,

Sophie Tardy-Joubert, Camille Poulie,

Programme détaillé les-escales-de-binic.fr et sur facebook. secretariatdesescales@gmail.com http://les-escales-de-binic.fr/

