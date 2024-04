Les éruptions volcaniques explosives, du terrain au laboratoire Les Étincelles du Palais de la découverte Paris, samedi 13 avril 2024.

Les éruptions volcaniques explosives, du terrain au laboratoire Pour faire la lumière sur les éruptions pliniennes, l’unité des Géosciences du Palais de la découverte invite Guillaume Carazzo, de l’Institut de Physique du Globe de Paris, pour un exposé en duo. Samedi 13 avril, 13h00, 15h40 Les Étincelles du Palais de la découverte https://billetterie.palais-decouverte.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T13:00:00+02:00 – 2024-04-13T14:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T15:40:00+02:00 – 2024-04-13T16:40:00+02:00

Les éruptions pliniennes sont les plus puissantes des éruptions explosives. Elles injectent dans l’atmosphère des panaches de cendres et de gaz pouvant s’effondrer en coulées pyroclastiques à l’origine de dégâts considérables, comme en témoigne la destruction des célèbres villes italiennes de Pompéi, Herculanum, Stabies et Oplontis par l’éruption du Vésuve en l’an 79 de notre ère. Des exemples historiques similaires peuvent être trouvés du côté de la Montagne Pelée en Martinique, notamment vers l’an 280 de notre ère. Comment peut-on expliquer ces phénomènes naturels spectaculaires ? Quels sont les indices géologiques disséminés autour du volcan par de telles éruptions ? Comment les volcanologues parviennent-ils à les faire parler pour reconstituer l’histoire éruptive d’un volcan explosif ? Un exposé en duo avec Guillaume Carazzo, physicien adjoint à l’Institut de Physique du Globe de Paris et ancien directeur adjoint de l’Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique.

Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France 0185539974 https://www.palais-decouverte.fr/fr/venir-nous-voir/les-etincelles/ Ligne 8, station Balard

gésociences volcan