Les équilibristes font le cirque à l’ALSH de Chaumes-en-Brie ! Accueil de loisirs, 29 juillet 2021, Chaumes-en-Brie.

Les équilibristes font le cirque à l’ALSH de Chaumes-en-Brie !

Accueil de loisirs, le jeudi 29 juillet à 09:30

Dans le cadre de l’été culturel – une initiative du Ministère de la Culture coordonnée et mise en œuvre par la DRAC d’Île-de-France – nous avons le plaisir d’accueillir la compagnie du Courcirkoui au sein de six accueils de loisirs municipaux et intercommunaux. Mathieu et Emmanuel, acrobates au sols et sur agrès, danseurs, équilibristes sur les mains, ou sur la tête, portent tous deux l’envie de transmettre autour de leurs pratiques, dans un champ d’expérimentation allant du jeu scénique, l’improvisation dansée, à l’acrobatie au sol et toutes sortes de jeux. Du lundi 26 au vendredi 30 juillet, les circassiens proposeront une initiation artistique aux enfants pour leur faire découvrir leur art par des ateliers de pratique d’1h30 à 2h.

Participation réservée aux enfants inscrits à l’accueil de loisirs

Accueil de loisirs 77390 Chaumes-en-Brie Chaumes-en-Brie Seine-et-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T12:00:00