Domaine Sautereau Les Epsailles Crézancy-en-Sancerre, 3 juillet 2023, Crézancy-en-Sancerre.

Crézancy-en-Sancerre,Cher

Le vignoble de Sancerre se situe à deux heures au sud de Paris sur les bords de Loire. Il s’étend sur 2800 hectares. Les vignes sont cultivées sur des magnifiques collines idéalement exposées sud est à ouest. La vigne est présente à Sancerre depuis la lointaine Antiquité..

Les Epsailles

Crézancy-en-Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire



The Sancerre vineyard is located two hours south of Paris on the banks of the Loire River. It covers 2800 hectares. The vines are cultivated on magnificent hills ideally exposed south-east to west. The vine has been present in Sancerre since ancient times.

El viñedo de Sancerre está situado a dos horas al sur de París, a orillas del Loira. Se extiende por 2.800 hectáreas. Las vides se cultivan en magníficas laderas expuestas idealmente de sureste a oeste. La vid se cultiva en Sancerre desde la antigüedad.

Das Weinbaugebiet Sancerre liegt zwei Stunden südlich von Paris an den Ufern der Loire. Er erstreckt sich über 2800 Hektar. Die Weinberge werden auf wunderschönen Hügeln mit idealer Süd-Ost- bis Westlage angebaut. Wein wird in Sancerre seit der fernen Antike angebaut.

