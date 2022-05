Les Époux Théâtre du Grand Rond Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Théâtre La Compagnie I présente une comédie noire et grotesque, armée par la démesure, où Monsieur et Madame Caeusescu, célèbre couple de dictateurs, nous racontent leur histoire. Elena Petrescu et Nicolae Caeusescu ont mis la Roumanie à genoux. Pendant quinze ans, le couple tire toutes les ficelles du pouvoir, cabotine sur les scènes internationales, se joue de tout et joue la comédie du pouvoir avec un appétit terrifiant. Il fait régner la terreur avant de finir exécuté devant les caméras de télévision du monde entier. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 10 au 14 mai 2022 à 21h Durée : 1h

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

