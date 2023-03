LES EPOUX CIE I CENTRE CULTUREL J.CARMET, 16 mars 2023, MURS ERIGNE.

LES EPOUX CIE I CENTRE CULTUREL J.CARMET. Un spectacle à la date du 2023-03-16 à 20:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 9.8 à 9.8 euros.

D’après la pièce de David Lescot Dans cette comédie noire et grotesque, Monsieur et Madame Caeusescu se racontent. Pendant 15 ans, ce couple de dictateurs capricieux et corrompus a mis la Roumanie à genoux et fait régner la terreur, avant de finir exécutés devant les caméras de télévisions du monde entier. Les images du simulacre de procès Caeusescu annonçait alors notre actuelle furie médiatique. Entre Shakespeare et Jarry, portée par l’incroyable déraison des situations, la pièce oscille entre burlesque et gravitée. L’humour fait des ravages et met l’horreur à distance pour mieux la révéler. Mise en scène et interprétation : Ève Rouvière, Vincent Jaspard, Philippe Chaigneau ; regard extérieur : Stanislas Sauphanor ; musique live et technique : Philippe Chaigneau. Durée : 1h10 – à partir de 14 ans LES EPOUX CIE I

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL J.CARMET MURS ERIGNE 37, ROUTE DE NANTES Maine-et-Loire

D’après la pièce de David Lescot

Dans cette comédie noire et grotesque, Monsieur et Madame Caeusescu se racontent. Pendant 15 ans, ce couple de dictateurs capricieux et corrompus a mis la Roumanie à genoux et fait régner la terreur, avant de finir exécutés devant les caméras de télévisions du monde entier. Les images du simulacre de procès Caeusescu annonçait alors notre actuelle furie médiatique. Entre Shakespeare et Jarry, portée par l’incroyable déraison des situations, la pièce oscille entre burlesque et gravitée. L’humour fait des ravages et met l’horreur à distance pour mieux la révéler.

Mise en scène et interprétation : Ève Rouvière, Vincent Jaspard, Philippe Chaigneau ; regard extérieur : Stanislas Sauphanor ; musique live et technique : Philippe Chaigneau.

Durée : 1h10 – à partir de 14 ans

.9.8 EUR9.8.

Votre billet est ici