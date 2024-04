Les épis de faîtage Poterie du Mesnil de Bavent Bavent, lundi 1 avril 2024.

Les épis de faîtage Poterie du Mesnil de Bavent Bavent Calvados

Vendredi

Venez admirer les plus belles réalisations, passées et récentes, ainsi que des épis provenant de collections privées de la poterie du Mesnil de Bavent.

Selon les horaires d’ouverture

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-10-31

Poterie du Mesnil de Bavent Le Mesnil

Bavent 14860 Calvados Normandie

