LES EPHÉMÉRIDES Abbaretz, 8 juillet 2022, Abbaretz.

LES EPHÉMÉRIDES

Place de l’Église Abbaretz Loire-Atlantique

2022-07-08 – 2022-07-08

Abbaretz

Loire-Atlantique

Au programme :

– Spectacle Mr et Mme Poiseau – Cie l’Arbre à Vache : Duo de théâtre gestuel et humour visuel, où l’on découvre deux petits vieux qui fêtent un anniversaire surprise.

– Concert Les Nerfs Eclopés – Rock : Contrebasse, batterie, guitare chant. Dans le rock, ils puisent l’énergie, dans la chanson les accents ciselés d’une résistance joyeuse et combative, dans les mélodies lancinantes de quoi faire naître les émotions.

– Fanfare La Brass’Cour – Ecole de musique la Poly’sonnerie : Une vingtaine de musiciens amateurs portés par la passion musicale. Habitués de l’événement, leur objectif est de proposer une nouvelle forme et surprendre le public.

– DJ Flo : Artiste aux compétences multiples, elle propose une sélection musicale variée pour entraîner tout le monde sur la piste de danse

1 espace jeux pour les enfants

Restauration & Bar sur place

Entrée libre et gratuite

Informations auprès de l’association La LoCo’Motiv

Soirée concerts et spectacles de rue

dernière mise à jour : 2022-07-01 par