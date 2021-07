Abbaretz Abbaretz Abbaretz, Loire-Atlantique LES EPHÉMÉRIDES Abbaretz Abbaretz Catégories d’évènement: Abbaretz

LES EPHÉMÉRIDES Abbaretz, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Abbaretz. LES EPHÉMÉRIDES 2021-07-02 – 2021-07-02 Le 3ème Lieu 8 Place de l’Église

Abbaretz Loire-Atlantique Abbaretz 19h15 : Déambulation par la Fanfare la Brasse cour

19h45 : Spectacle à sensation avec Mr. PIF Le Fakir Sâadikh

21h00 : Concert blues avec Yoann Minkoff & Kris Nolly

22h15 : Concert par la Fanfare la Brasse cour Bar et restauration sur place Tout public

Gratuit

