Médiathèque de La Bernardière, le dimanche 11 juillet à 16:00

Les Pompières-Poétesses proposent un spectacle de poésie tout terrain. Par un jeu astucieux de poèmes à la carte et de cocottes en papier, elles nous montrent que la poésie est accessible à tous. Au cours du spectacle, on entend les mots de Charles Baudelaire, Paul Eluard, Jean de La Fontaine, Andrée Chedid, Max Jacob, Jacques Prévert, Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke… Une ode à la douceur, au voyage et à la beauté ! “_Tout à la fois énergique, pétillant, inventif, drôle, émouvant, riche, généreux, ce spectacle est un indispensable_” Radio Nova Horaires : * Ouverture du lieu : 16h * Spectacle : 17h * Concert : 18h La jauge n’étant pas illimitée, nous vous conseillons d’arriver en avance. Les conditions sanitaires sont en constante évolution, retrouvez toutes les informations sur notre site internet [www.terresdemontaigu.fr](http://www.terresdemontaigu.fr) pour les dernières mises à jour. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les Pompières-Poétesses est un véritable spectacle de poésie tout terrain. Ce duo joyeux fera tout pour réveiller le poète qui sommeille en vous. Découvrez des poèmes chantés ou contés à deux voix. Médiathèque de La Bernardière La Bernardière, 18 Rue de la Poste La Bernardière Vendée

