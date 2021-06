[Les Éphémères] – Drôle d’impression Place de l’église,La Guyonnière, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, La Guyonnière.

Place de l’église, La Guyonnière, le jeudi 8 juillet à 19:00

Deux colleurs d’affiches chargés de poser une fresque photographique sur un mur. Au fur et à mesure de leur besogne, un dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes. Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public car soudain les images se transforment et des histoires se racontent. Au final, cette juxtaposition d’images dévoile une œuvre surréaliste, poétique et burlesque, un instantané de vie, un rêve ? Peut-être celui de nos deux afficheurs. Entre gag et poésie, “Drôle d’impression” est un voyage de tous les possibles qui saura charmer petits et grands. “Un spectacle de rue burlesque, avec deux colleurs d’affiche diablement attachants” Le Télégramme Horaires : * Ouverture du lieu : 19h * Spectacle : 20h * Concert : 21h30 La jauge n’étant pas illimitée, nous vous conseillons d’arriver en avance. Les conditions sanitaires sont en constante évolution, retrouvez toutes les informations sur notre site internet [www.terresdemontaigu.fr](http://www.terresdemontaigu.fr) pour les dernières mises à jour. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Entrée libre dans la limite des jauges Covid

Venez admirez le travail loufoque de deux colleurs d’affiches aux compétences pour le moins surprenantes. Entre gag et poésie, ce spectacle vous transportera dans un univers où tout est possible.

Place de l'église,La Guyonnière



