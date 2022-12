Les Ephémères de Mutzig Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mutzig

Les Ephémères de Mutzig Mutzig, 3 décembre 2022, Mutzig . Les Ephémères de Mutzig 61 rue du Maréchal Foch Mutzig Bas-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-24 Mutzig

Bas-Rhin 5 artisans locaux et leurs créations le temps de fêtes ont mis en place une boutique éphémère de Noël à Mutzig : savon artisanal, de la poterie et des sculptures, des créations textiles et bois, des bougies avec des pierres précieuses, des tableaux… Boutique éphémère avec 5 artisans locaux qui proposent des idées cadeaux +33 3 88 38 31 98 Mutzig

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Mutzig Autres Lieu Mutzig Adresse 61 rue du Maréchal Foch Mutzig Bas-Rhin Ville Mutzig lieuville Mutzig Departement Bas-Rhin

Mutzig Mutzig Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mutzig/

Les Ephémères de Mutzig Mutzig 2022-12-03 was last modified: by Les Ephémères de Mutzig Mutzig Mutzig 3 décembre 2022 61 rue du Maréchal Foch Mutzig Bas-Rhin Bas-Rhin Mutzig

Mutzig Bas-Rhin