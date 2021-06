Mormaison Jardin de la Guérivière Mormaison, Vendée [Les Éphémères] – Beretta Chic Jardin de la Guérivière Mormaison Catégories d’évènement: Mormaison

Bianca, Cadet et Junior forment la « Chic » fratrie des Beretta : descendants d’une famille colporteurs de chansons, ils revisitent les tubes de la variété française, mais pas seulement. Aux sons des machines auxquelles ils ont associé banjo, contrebasse et voix (mais aussi toy piano, ukulélé, scie musicale, harmonica…), ils vous embarquent dans un univers loufoque et bourré d’énergie, un spectacle-concert débridé de twist’n guinche à la française. Horaires : * Ouverture du lieu : 19h * Spectacle : 20h * Concert : 21h30 La jauge n’étant pas illimitée, nous vous conseillons d’arriver en avance. Les conditions sanitaires sont en constante évolution, retrouvez toutes les informations sur notre site internet [www.terresdemontaigu.fr](http://www.terresdemontaigu.fr) pour les dernières mises à jour. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Les inconditionnels de la chanson française ne seront pas déçus ! Avec les Beretta Chic, on danse sur du Claude François en version punk, on découvre Johnny Halliday en mash-up avec Misirlou. Jardin de la Guérivière Mormaison Mormaison Vendée

