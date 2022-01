Les Epaves en Méditerranée La Ciotat, 24 février 2022, La Ciotat.

Les Epaves en Méditerranée La Ciotat

2022-02-24 – 2022-02-24

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Dès l’antiquité de hardis navigateurs, Phéniciens, Grecs, Romains, Etrusques et Mauresques ont emprunté les voies maritimes au large des côtes provençales. Ils ont connu des fortunes de mer diverses et nombre d’entre eux ont sombré avec leurs précieuses cargaisons.

Jean-Claude Cayol, expert en la matière, nous propose une découverte de ces multiples épaves qui jalonnent nos rivages et qui ont été inventoriées, exploitées et visitées pour certaines d’entre elles, d’abord grâce au scaphandre autonome et aujourd’hui à l’aide des moyens modernes que sont les sonars, les sondeurs et autres robots sous-marins.



Sur inscription uniquement.

Cette conférence sera animée par Jean-Claude Cayol, inspecteur d’académie honoraire instructeur national de plongée sous-marine.

mcn.laciotat@gmail.com +33 4 42 08 65 23

La Ciotat

