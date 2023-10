CIRCUIT HISTORIQUE SUR LE SITE DES EPARGES Les Éparges, 21 octobre 2023, Les Éparges.

Les Éparges,Meuse

L’association L’ESPARGE propose un circuit historique commenté par Nicolas Czubak sur le thème suivant « les combats des Hauts de Meuse 1914-1918 ».

Cette sortie s’appuie sur les monuments et les vestiges témoins de la lutte acharnée des combats des Eparges, ainsi que sur plusieurs témoignages de combattants. Elle débute par l’explication de la fixation du front sur la crête des Eparges dans le contexte de la fin de la guerre de mouvement en Lorraine en septembre 1914, avant de s’intéresser aux attaques françaises menées de février à avril 1915 pour enlever ce point stratégique.

Avec la fin des sanglantes attaques en surface, une impitoyable guerre des mines va se développer à partir du printemps 1915, guerre qui montera en puissance tout au long du conflit, défigurant à jamais ce malheureux promontoire des Hauts de Meuse.

Le circuit s’achève avec l’évocation des derniers combats livrés aux Eparges en septembre 1918.

Rendez-vous sur la place Maurice Genevoix.

Durée 3h/3h30 – Distance 4 km.

En cas de mauvais temps, ce circuit sera présenté en vidéoconférence dans la salle Le Barboux.. Tout public

Samedi 2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 . 5 EUR.

Les Éparges 55160 Meuse Grand Est



The L’ESPARGE association offers a historical tour with commentary by Nicolas Czubak on the theme of « les combats des Hauts de Meuse 1914-1918 ».

The tour is based on the monuments and relics that bear witness to the fierce fighting at Les Eparges, as well as on the testimonies of a number of combatants. It begins with an explanation of the front?s fixation on the Eparges ridge in the context of the end of the war of movement in Lorraine in September 1914, before looking at the French attacks carried out from February to April 1915 to capture this strategic point.

With the end of the bloody surface attacks, a merciless mine war developed from the spring of 1915, a war that escalated throughout the conflict, forever disfiguring this unfortunate promontory of the Hauts de Meuse.

The tour ends with an evocation of the last battles fought at Les Eparges in September 1918.

Meet at Place Maurice Genevoix.

Duration 3h/3h30 – Distance 4 km.

In the event of bad weather, this tour will be presented by videoconference in the Salle Le Barboux.

La asociación L’ESPARGE propone una visita histórica comentada por Nicolas Czubak sobre el tema de « les combats des Hauts de Meuse 1914-1918 ».

El recorrido se basa en los monumentos y reliquias que atestiguan los encarnizados combates de Les Eparges, así como en varios testimonios de combatientes. Comienza con una explicación de cómo se fijó el frente en la cresta de Eparges en el contexto del final de la guerra de movimientos en Lorena en septiembre de 1914, antes de examinar los ataques franceses de febrero a abril de 1915 para capturar este punto estratégico.

Con el fin de los sangrientos ataques de superficie, se desarrolló a partir de la primavera de 1915 una despiadada guerra de minas, guerra que se intensificaría a lo largo del conflicto, desfigurando para siempre este desafortunado promontorio de los Hauts de Meuse.

La visita termina con un recordatorio de las últimas batallas libradas en Les Eparges en septiembre de 1918.

Encuentro en la plaza Maurice Genevoix.

Duración 3h/3h30 – Distancia 4 km.

En caso de mal tiempo, este recorrido se presentará por videoconferencia en la Salle Le Barboux.

Der Verein L’ESPARGE bietet einen von Nicolas Czubak kommentierten historischen Rundgang zu folgendem Thema an: « les combats des Hauts de Meuse 1914-1918 » (Die Kämpfe in den Hauts de Meuse 1914-1918).

Dieser Ausflug stützt sich auf die Denkmäler und Überreste, die von den erbitterten Kämpfen in Les Eparges zeugen, sowie auf mehrere Zeugenaussagen von Kämpfern. Sie beginnt mit der Erklärung der Festlegung der Front auf dem Kamm von Les Eparges im Kontext des Endes des Bewegungskrieges in Lothringen im September 1914, bevor sie sich mit den französischen Angriffen von Februar bis April 1915 befasst, um diesen strategischen Punkt zu erobern.

Nach dem Ende der blutigen Angriffe auf die Oberfläche entwickelte sich ab dem Frühjahr 1915 ein erbarmungsloser Minenkrieg, der sich während des gesamten Konflikts verschärfte und diesen unglücklichen Vorsprung der Hauts de Meuse für immer entstellte.

Der Rundgang endet mit der Erinnerung an die letzten Kämpfe, die im September 1918 in Les Eparges stattfanden.

Treffpunkt: Place Maurice Genevoix.

Dauer 3h/3h30 – Entfernung 4 km.

Bei schlechtem Wetter wird dieser Rundgang per Videokonferenz im Saal Le Barboux gezeigt.

