Exposition des lauréats de la 2e édition de la Bourse 1% marché de l’art : Louidgi Beltrame, Clarisse Hahn, Kubra Khademi, Jean-Charles de Quillacq et Louis-Cyprien Rials L’exposition des cinq œuvres lauréates de la 2e édition de la bourse 1% marché de l’art sera inaugurée lors de la Nuit Blanche 2021 et se poursuivra jusqu’à la FIAC. Rendez-vous pour cet événement unique au Musée d’Art Moderne de Paris du 2 au 31 octobre 2021 ! La bourse vise à soutenir la production d’œuvres originales, dans la limite de 20 000 € par artiste (la dotation globale annuelle est de 110.000 euros) et à financer un temps de diffusion en octobre afin de bénéficier à la faveur de la Nuit Blanche et de la FIAC d’une importante visibilité tant auprès des Parisiens que d’un public international de collectionneurs et de professionnels de l’art. En partenariat avec : le Musée d’art moderne de Paris Avec le soutien du : Crédit municipal de Paris Avec le commissariat de : Camille Morineau www.paris.fr/unpourcentmarchedelart www.mam.paris.fr

(c) Louidgi Beltrame

